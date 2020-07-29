МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки не планируют переводить своих сотрудников на сокращенную рабочую неделю, однако некоторые обдумывают расширение возможностей для их работы в дистанционном режиме, сообщили РИА Новости в ряде кредитных организаций.

"Роснефть" накануне сообщила РИА Новости, что с 1 октября временно переведет сотрудников центрального аппарата на сокращенную пятидневную рабочую неделю продолжительностью 30 часов.

"Промсвязьбанк не планирует перевод сотрудников на сокращенную рабочую неделю. Еще в середине марта мы наладили удаленный режим работы. При этом банк рассматривает возможность перевода части сотрудников головного офиса на постоянный режим дистанционной работы", — прокомментировали в банке.

Не планирует сокращать продолжительность рабочей недели и Райффайзенбанк, однако кредитная организация собирается сделать формат работы более гибким, расширив возможности для удаленной работы сотрудников. "Сейчас новый подход прорабатывается, мы начнем внедрять его после возвращения сотрудников в офис. Пока более половины штата банка продолжает работать дистанционно, и мы будем придерживаться такого формата до сентября", — отметил управляющий директор по работе с персоналом банка Владимир Химаныч.

Об отсутствии планов по переводу сотрудников на сокращенную рабочую неделю заявили в Росбанке и "Тинькофф". При этом последний сообщил в июле, что в течение нескольких следующих месяцев будет внедрять изменения, необходимые для перевода работников на гибкий график.

В Сбербанке от комментариев отказались.