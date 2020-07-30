МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. В Москве начались проверки всех отделений Сбербанка после сообщения от неизвестных о том, что там якобы заложены бомбы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В 10.15 поступила информация об угрозе взрыва во всех отделениях Сбербанка в Москве, ведется проверка", — сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.

Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.