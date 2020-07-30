МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Сбербанк подтверждает проверки отделений в Москве после сообщений об их "минировании", офисы работают в штатном режиме, обслуживание клиентов не прекращается, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Все отделения Сбербанка в Москве проверяют из-за "минеров"

Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что в Москве начались проверки всех отделений Сбербанка после сообщения от неизвестных о том, что там якобы заложены бомбы.

"Проверки отделений проводятся. Офисы работают в штатном режиме. Обслуживание клиентов не прекращается", — прокомментировали в банке.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.

Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.