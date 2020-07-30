МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам абаканского банка "Центрально-Азиатский", у которого ЦБ РФ аннулировал лицензию, начнутся не позднее 3 августа через Сбербанк, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"ПАО Сбербанк стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам ООО КБЦА (г. Абакан). Агентство 3 августа 2020 года, то есть на 6 рабочий день после наступления страхового случая, начнет выплату страхового возмещения вкладчикам ООО КБЦА", — указывается в сообщении.

Банк России с 24 июля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у абаканского банка "Центрально-Азиатский". Как отмечается на сайте кредитной организации, с 22 января текущего года ей принято решение об изменении статуса банка на статус микрофинансовой компании.