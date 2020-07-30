МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Выплаты лишенному лицензии Санкт-Петербургскому банку "Невастройинвест", у которого ЦБ отозвал лицензию, начнутся 3 августа через Россельхозбанк, сообщает АСВ.

"Россельхозбанк" стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам ООО КБ "Невастройинвест" (г. Санкт-Петербург). Агентство 3 августа 2020 года, то есть на 6 рабочий день после наступления страхового случая, начнет выплату страхового возмещения вкладчикам ООО КБ "Невастройинвест", в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам", — говорится в сообщении.

ЦБ РФ 24 июля отозвал лицензию у банка "Невастройинвест", руководствуясь тем, что банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводил сомнительные транзитные операции, связанные с "теневой" продажей торговыми предприятиями наличной выручки.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля занимал 349-е место в банковской системе РФ.