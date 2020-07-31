МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Российские банки выступили с предложением списывать средства со "спящих счетов" российских граждан. Как пишет газета "Известия", это предложения готовят в рамках "регуляторной гильотины" Банка России.

Инициатором этого предложения выступает Абсолют Банк.

Банкиры хотят получить право списывать кредитные платежи и комиссии со счетов тех клиентов, которые не вышли на связь и их данные не удалось обновить.

Предложение готовят в формате "регуляторной гильотины", так как в настоящее время кредитные организации не имеют права списывать деньги со счетов пользователей финансовых услуг, по которым более года не обновлялись идентификационные данные.

Как рассказал изданию директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков, в перечисленных случаях банки вынуждены отказывать самим себе в получении причитающихся им денег.

Банки хотят списывать деньги, если идентификационные данные клиента изменились, а он не сообщил об этом. Срок предоставления такой информации — год. Также банкиры хотят иметь доступ к счетам, если клиент не отвечал на звонки банка, так как по действию "антиотмывочного" закона банк обязан обновлять сведения о клиентах не реже одного раза в год.