С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл /ПРАЙМ/ Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 29 сентября бывшего председателя правления банка "Таврический" Сергея Сомова по делу о мошенничестве на сумму около 450 миллионов рублей в 2013 году, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

"Смольнинский районный суд… вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Сомова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ… Срок меры — 29 сентября 2020 года", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в пятницу суд также арестовал бывшего заместителя председателя правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу. По данным следствия, не позднее 26 марта 2013 года Сомов, Гаркуша, а также ряд неустановленных лиц привлекли компанию "Милан", которая не вела предпринимательской деятельности, в качестве заемщика. С ней был в обход установленной процедуры заключен кредитный договор на 66 миллионов рублей, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению.

Как уточняла судебная пресс-служба, также Сомов и Гаркуша совершили еще девять аналогичных преступлений, получив со счетов банка на счет ООО "Милан" не менее 450,186 миллиона рублей.

"Местонахождение похищенных Сомовым и его соучастниками денежных средств до настоящего времени не установлено, что может свидетельствовать о наличии у Сомова финансовых возможностей для выезда за пределы Петербурга и РФ и его длительного проживания на территории другого региона и государства, а также подкупа свидетелей", — отмечает пресс-служба.

Как информирует ведомство, Сомов сообщил суду, что "доводы следствия не подтверждены материалами дела", и заявил, что не намерен скрываться, предложив передать следственным органам свой загранпаспорт.

Горсуд Петербурга в августе 2018 года оставил без изменений приговор бывшему сенатору Александру Сабадашу, а также Сомову и Гаркуше. Бывшие топ-менеджеры банка "Таврический" получили по 7 лет колонии по делу о мошенническом хищении около 200 миллионов рублей у банка в 2013 году. В объединенной пресс-службе судов Петербурга РИА Новости уточняли, что они вышли на свободу по УДО в начале декабря 2019 года.