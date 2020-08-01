МИНСК, 1 авг /ПРАЙМ/. Газпром и Газпромбанк по-прежнему отказываются контактировать с временной администрацией Белгазпромбанка, заявила в субботу руководитель временной администрации Надежда Ермакова по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Пока собственник не хочет разговаривать", — приводит слова Ермаковой госагентство Белта.

По словам Ермаковой, во время встречи Лукашенко очертил основные задачи для временной администрации, сделав акцент на необходимости обеспечить стабильную работу, сохранить трудовой коллектив и такое же высокое положение банка в стране, что было до введения временной администрации.

Ермакова также обратила внимание, что, по оперативным данным за июль этого года, банк сумел получить значимую прибыль, это свидетельствует о качественной работе коллектива, эффективности его работы. По ее мнению, банк "может, способен работать". "В нашей стране он может быть не таким большим, каким был, если вдруг от него откажутся собственники и не будут вкладывать в него, не откроют лимиты, которые на него закрыли. Он может существовать и потихонечку увеличивать свои обороты, восстанавливаться до того объема, который был. Банк на высоких позициях, и он значимый для экономики страны", — сказала она.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвинувшийся на президентский пост Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Нацбанк Белоруссии ранее сообщил, что ввел временную администрацию в Белгазпромбанке, ее руководителем назначена Ермакова. Газпромбанк и ПАО "Газпром" назвали незаконным это назначение. А Ермакова отмечала, что акционеры банка отказались обсуждать вопросы совместной деятельности.

Уголовное "дело Белгазпромбанка" совпало в Белоруссии с кампанией по выборам президента, выборы назначены на 9 августа. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы". В регистрации кандидатом в президенты Бабарико было отказано.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,818% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097% акций.