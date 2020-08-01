МИНСК, 1 авг /ПРАЙМ/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит особой заинтересованности "Газпрома" в "Белгазпромбанке", однако белорусская сторона сделает все, чтобы и люди, и предприятия, вложившие в этот банк свои деньги, ничего не потеряли.

Как передает госагентство Белта, такое заявление Лукашенко сделал в субботу на встрече с руководителем временной администрации "Белгазпромбанка" Надеждой Ермаковой. В частности, как отметил президент, председатель комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель ему ранее докладывал, что в банке нет катастрофы.

"Вам удалось с (зампредседателя Национального банка Илоной – ред.) Ледницкой стабилизировать ситуацию. Я также очень благодарен ей, передайте мою благодарность. Я сделаю все для того, чтобы и люди, которые вложили свои деньги, и наши предприятия ничего не потеряли. С нашей стороны, со стороны государства мы сделаем все необходимое", — заявил президент.

"Особой заинтересованности газпромовской я не вижу, хотя, когда мы разговаривали с президентом России, он мне тоже рекомендовал: говорит, что банк может работать, не бедные у него собственники — дословно. Поэтому, если тебе нужен этот банк, он мне сказал, значит, постарайтесь сработать так, чтобы этот банк работал. Я говорю: мы только за, мы против не будем, но он должен работать по нашим законам", — сказал Лукашенко.

В июне в головном офисе "Белгазпромбанка", который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвинувшийся на президентский пост на выборах 9 августа Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Нацбанк Белоруссии ранее сообщил, что ввел временную администрацию в "Белгазпромбанке", ее руководителем назначена Ермакова. Ранее "Газпромбанк" и ПАО "Газпром" назвали незаконным назначение белорусской стороной руководителей "Белгазпромбанка". А Ермакова отмечала, что акционеры банка отказались обсуждать вопросы совместной деятельности.

Уголовное "дело Белгазпромбанка" совпало в Белоруссии с кампанией по выборам президента, в рамках которой кандидатом выдвигался Бабарико. ЦИК республики на заседании 14 июля отказал ему в регистрации. Выборы на высший государственный пост назначены в Белоруссии на 9 августа. 18 июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".

"Белгазпромбанк" действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и "Газпромбанку" принадлежит по 49,818% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097% акций.