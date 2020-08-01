МИНСК, 1 авг /ПРАЙМ/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен сохранить и поддерживать "Белгазпромбанк", даже если от него откажутся акционеры – "Газпром" и "Газпромбанк".

"Очень бы просил, чтобы порядок был в банке, банк губить нельзя. Это банк, который, если "Газпром" от него откажется, господь с ними. Трудовой коллектив есть, навыки есть, возможности будут. Мы Национальным банком будем поддерживать этот банк: там же наши люди и наши предприятия. Да, попали в сложную ситуацию из-за этих коррупционных проявлений, но у нас есть опыт удержания не просто на плаву банков, но и нормального их функционирования", — сказал белорусский лидер на встрече с руководителем временной администрации "Белгазпромбанка" Надеждой Ермаковой.

В июне в головном офисе "Белгазпромбанка", который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвинувшийся на президентский пост на выборах 9 августа Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Нацбанк Белоруссии ранее сообщил, что ввел временную администрацию в "Белгазпромбанке", ее руководителем назначена Ермакова. Ранее "Газпромбанк" и ПАО "Газпром" назвали незаконным назначение белорусской стороной руководителей "Белгазпромбанка". А Ермакова отмечала, что акционеры банка отказались обсуждать вопросы совместной деятельности.

Уголовное "дело Белгазпромбанка" совпало в Белоруссии с кампанией по выборам президента, в рамках которой кандидатом выдвигался Бабарико. ЦИК республики на заседании 14 июля отказал ему в регистрации. Выборы на высший государственный пост назначены в Белоруссии на 9 августа. 18 июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".

"Белгазпромбанк" действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и "Газпромбанку" принадлежит по 49,818% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097% акций.