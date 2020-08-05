МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Микрофинансовые организации на фоне пандемии коронавируса резко ужесточили выдачу займов: в июне компании одобрили лишь четверть полученных от россиян заявок, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Весной, в разгар пандемии, уровень одобрения займов находился на минимальных уровнях — положительное решение получили только 18% от всех поданных заявок. Однако уже в мае показатель подрос до 23%, а в июне составил 26%.

Тем не менее, "доковидных" уровней показатель одобрения не достиг: в январе-марте текущего года микрофинансовые организации одобряли три из десяти заявок на выдачу микрозаймов.

По данным "Эквифакса", компании чаще всего в июне отказывали россиянам в выдаче займов из-за ужесточения своей кредитной политики — 65% всех полученных заявок были отклонены именно по этой причине. Кредитная история заемщика стала основанием для отказа по 4% заявок.

Микрофинансовые организации выдали в апреле-июне минимальное со второго квартала 2018 года число микрозаймов — 3,9 миллиона единиц, что меньше результата предыдущего квартала на 23%, следует из подсчетов аналитиков. В то же время резко сократился и средний размер займа — на 16%, до 10,8 тысячи рублей. В результате объем одобренных займов упал на 35% в квартальном выражении — до 43,6 миллиарда рублей.