МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Только 1% клиентов ВТБ после завершения кредитных каникул не возвращаются к нормальному графику платежей, сообщил на брифинге зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

"В соответствии с накопленной на данный момент статистикой, только 1% клиентов после завершения отсрочки платежей, после завершения каникулярного периода, не возвращается к нормальному графику через 30 дней после даты платежа. С оставшимися клиентами, которые составляют 1%, мы дальше будем работать, помогать им, в том числе собственными программами", — рассказал он журналистам.

При этом, Печатников отметил, что у многих клиентов, которые подали заявку на кредитные каникулы в рамках закона, уже подошел срок проведения подтверждающей проверки. "Как вы знаете, по закону граждане должны предоставлять документы, подтверждающие снижение их дохода на 30%. Должен сказать, что около 50% клиентов у нас не проходят подтверждающую проверку. Закон требует от банка восстановить по данной категории клиентов обязанности по осуществлению платежей, начислить все штрафы и пени, провести полное взыскание. Поэтому если заемщик не проходит подтверждающую проверку, то мы прекращаем отсрочку платежей и восстанавливаем ему график", — заявил он.

В ответ на вопрос о потерях банка от участия в антикризисных программах, в том числе кредитных каникулах, Печатников заметил, что они составляют миллиарды рублей. "Это миллиарды, и они, конечно, за наш счет. Но мы прекрасно понимаем текущую ситуацию, поэтому осознанно идем навстречу заемщикам, которых коснулась пандемия, и которые попали в сложную ситуацию", — заявил он.

Также Печатников отметил, что ВТБ улучшил прогноз по резервам по кредитам физлиц до конца 2020 года. Так, в начале апреля в банке исходили из того, что придется в 1,5 раза или на 50% больше резервов создать по кредитам физических лиц, чем изначально планировалось в этом году, еще до пандемии.

"Сегодня, когда мы видим улучшение платежного поведения, в том числе тех клиентов, которые взяли каникулы, в новом прогнозе предусматриваем снижение дополнительных резервов на 20%. И наша клиентская база лучше себя чувствует, и резервы мы, естественно, планируем создавать в меньшем объеме до конца года", — отметил он.

ИПОТЕКА

ВТБ ожидает, что ипотека под 6,5% на жилье в новостройках в рамках госпрограммы будет продлена до конца этого года, заявил Печатников.

Программа ипотеки с господдержкой была запущена по поручению президента России Владимира Путина и заработала в конце апреля. Получить кредит на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. По условиям госпрограммы, все, что выше 6,5%, банкам возмещается по утвержденной кабмином формуле. Ряд банков предлагают ставки в рамках этой программы ниже 6,5%.

"Думаю, что эта программа будет продлена до конца этого года, поскольку она, действительно, серьезно востребована сегодня населением. Только по нашему банку проведено уже больше 22 тысяч сделок на более чем 63 миллиарда рублей", — сказал зампред ВТБ.

Печатников также прокомментировал снижение размера возмещения банкам в рамках программы на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. "По госпрограмме 6,5% субсидия составляет 0,75%. Общий процентный доход банка в рамках госпрограммы составит 7,25%. Это уже максимально близко к ставкам в рамках наших собственных программ, поэтому мы не видим возможности снижать ставки по госпрограмме дополнительно сверх тех 6,5%, которые предписаны постановлением правительства", — добавил он.

ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта по всей линейке базовых программ, теперь кредит на готовое или строящееся жилье можно оформить по ставке от 7,4% годовых, сообщил замглавы банка Анатолий Печатников.

"Мы с 5 августа снижаем ставки по ипотеке по всей линейке базовых ипотечных программ", — сказал Печатников на пресс-брифинге. Согласно представленным им материалам банка, ставки снижаются на 0,5 процентного пункта, и теперь кредит на готовое или строящееся жилье, а также рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 7,4% годовых.

Оформление ипотечного кредита со ставкой 7,4% доступно клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок.

При этом в рамках программы госсубсидирования для клиентов, приобретающих недвижимость на Дальнем Востоке, ВТБ снижает ставку сильнее — с 2% до 1%. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО. Все ценовые параметры – с учетом комплексного страхования заемщика, пояснил Печатников.

Клиенты с кредитами банков или организаций, не входящих в группу ВТБ, могут также рефинансировать свою ипотеку по ставке от 7,4%. Эти ценовые параметры доступны семьям, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок. Для заемщиков, получающих зарплату в ВТБ, ставка составит 8%, для клиентов других банков – 8,2%.

Печатников отметил, что ВТБ в этом году уже второй раз снижает ставки по ипотеке.