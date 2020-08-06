МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Россияне во втором квартале текущего года стали менее активно возвращать микрозаймы досрочно — число ранних погашений сократилось на 11%, до 1,02 миллиона договоров, рассказал РИА Новости гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.

"За период с апреля по июнь 2020 года досрочно было погашено 1,02 миллиона займов МФО, что составляет 9% от среднемесячного числа активных договоров за тот же период времени. За аналогичный период 2019 года досрочно погашено 1,15 миллиона займов или 11,8% от числа активных договоров", — сказал он.

Снижение наблюдалось и в квартальном выражении — в первые три месяца текущего года россияне полностью погасили свои долги с опережением графика по 1,13 миллиона договорам, или 9,7% от среднемесячного числа активных договоров.

При этом в апреле-июне доля досрочно закрытых займов от всех погашенных договоров значительно не изменилась в квартальном выражении и находится на уровне 24%.

В результате хотя портфель микрозаймов и уменьшился во втором квартале по отношению к первому, сокращение не было катастрофичным — всего на 5,8%, до 146,2 миллиарда рублей. В то же время количество активных микрозаймов за апрель-июнь уменьшилось на 2,6% — до 11,2 миллиона единиц. В годовом же выражении рынок даже показал рост — на 9,2% по объему портфеля и на 16,6% по количеству действующих ссуд.