"Яндекс" готовится создать банк
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Российская интернет-компания "Яндекс" подала заявки для регистрации 17 торговых марок, пишет газета "Ведомости".
Среди названий, в списке на регистрацию значатся:
- ЯСейф
- ЯБанк
- ЯВалюта
- ЯСтраховка
- ЯБиржа
- ЯВклад
- ЯКэш и другие.
Как отмечают аналитики издания, это означает, что интернет-гигант готовится к запуску собственной финансовой экосистемы.
Заявки, пишет издание, подали еще весной текущего года. Тогда предполагалось, что "Яндекс" просто "столбит территорию", отмечают авторы статьи. Но сейчас ситуация выглядит по-новому из-за прошедшего разделения активов с крупнейшим в россии розничным банком Сбербанк и утраты "Яндекс.Денег".
Как рассказал один из собеседников газеты, создание экосистемы могут начать с сервиса, который будет похож на Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. По мнению других источников, сначала у компании появится собственный банк.
В "Яндексе" изданию прокомментировали регистрацию знаков, но не рассказали о возможных проектах.
"Мы часто регистрируем товарные знаки или патенты, но не все они находят применение в будущем. Это нормальная практика для больших IT-компаний", — пояснил представитель компании.
https://1prime.ru/banks/20200806/831879559.html