МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Российская интернет-компания "Яндекс" подала заявки для регистрации 17 торговых марок, пишет газета "Ведомости".

Среди названий, в списке на регистрацию значатся:

ЯСейф

ЯБанк

ЯВалюта

ЯСтраховка

ЯБиржа

ЯВклад

ЯКэш и другие.

Как отмечают аналитики издания, это означает, что интернет-гигант готовится к запуску собственной финансовой экосистемы.

Заявки, пишет издание, подали еще весной текущего года. Тогда предполагалось, что "Яндекс" просто "столбит территорию", отмечают авторы статьи. Но сейчас ситуация выглядит по-новому из-за прошедшего разделения активов с крупнейшим в россии розничным банком Сбербанк и утраты "Яндекс.Денег".

Как рассказал один из собеседников газеты, создание экосистемы могут начать с сервиса, который будет похож на Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. По мнению других источников, сначала у компании появится собственный банк.

В "Яндексе" изданию прокомментировали регистрацию знаков, но не рассказали о возможных проектах.

"Мы часто регистрируем товарные знаки или патенты, но не все они находят применение в будущем. Это нормальная практика для больших IT-компаний", — пояснил представитель компании.