МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Сбербанк Факторинг", требующего взыскать с Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов (ФССП) более 1,1 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 5 августа, к рассмотрению он пока не принят. Третьими лицами в иске указаны управление ФССП по Санкт-Петербургу, один из приставов-исполнителей этого управления, а также "Абсолют банк". Основания исковых требований пока не приводятся.

"Сбербанк Факторинг" в 2019 году пытался взыскать с "Абсолют банка" 438 миллионов рублей убытков, причиненных, как полагал истец, тем, что банк не наложил арест на открытый в нем счет ритейлера "Юлмарт", не исполнив соответствующее постановление судебного пристава-исполнителя. Однако суды двух инстанций согласились с ответчиком, заявившим, что постановление пристава он не получал.

"Сбербанк Факторинг" — стопроцентная "дочка" крупнейшего российского банка, входит в тройку лидеров факторинговых компаний России.