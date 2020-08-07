МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Только 22% россиян никогда не сталкивались с нелегальными кредиторами, остальные граждане либо имели личный опыт общения с такими компаниями, либо что-то о них слышали, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Компания проводила исследование с 20 по 29 июля среди 5,1 тысячи россиян в возрасте 18-60 лет из всех регионов страны. Под нелегальными понимались любые компании, которые выдают заемные средства, не имея лицензии Банка России или не состоя в реестре регулятора.

"О наличии собственного отрицательного опыта по этой линии сообщили 16% опрошенных, еще 26% личного опыта не имеют, но при этом у них есть знакомые, друзья или родственники, у которых подобный опыт был", — выяснили аналитики.

Имеют представление о нелегальных кредиторах из средств массовой информации треть россиян. "Еще 22% заявили, что впервые слышат о нелегальной деятельности на этом рынке. Оставшиеся 3% затруднились сформулировать однозначный ответ", — добавили эксперты.

Наиболее часто с деятельностью "черных кредиторов" сталкивались заемщики из Центрального федерального округа и Южного федерального округа. По данным исследования, совокупная доля жителей указанных федеральных округов среди тех, у кого есть собственный негативный опыт взаимодействия с такими компаниями, составляет 60% от общего числа респондентов.

По мнению гендиректора IDF Eurasia Ирины Хорошко, жители ЦФО и ЮФО чаще всех сталкиваются с нелегальными кредиторами, потому что крупные регионы традиционно являются местом наиболее многочисленного скопления теневых игроков сектора. "Усиление активности подобных участников рынка в нынешней ситуации объяснимо — на фоне снижения доходов растет спрос населения на заемные средства", — добавила она.

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях в конце июля сообщил, что регулятор в первом полугодии выявил 386 "черных кредиторов", добавив, что подобные организации продолжат появляться по мере снятия ограничений режима самоизоляции.