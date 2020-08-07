МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Аудитор Счетной палаты России Алексей Саватюгин выступил с предложением передавать санированные банки под управление правительства в случае, если их не удастся продать, пишет РБК.

"Регулятору надо избавляться от всех банков, а также от страховых компаний и НПФ. Если есть возможность продать их частным структурам, нужно это сделать, если нет — сделать такую же схему, как со Сбербанком (в 2020 году был передан от ЦБ правительству)," — рассказал Саватюгин.

По мнению аудитора, российский кабмин должен выработать выработать единую стратегию в отношении государственных банков для того, чтобы финансовые интересы последних не пересекались в борьбе за клиентов.

При этом, отмечает издание, эксперты полагают что Банк России в роли регулятора отрасли способен трансформировать бизнес-модели банков, а также повысить инвестиционную привлекательность санируемых кредитных организаций.

Помимо этого в России остро стоит вопрос оценки таких банков: если его продажа будет проходить с дисконтом, то убыток возьмет на себя ЦБ. В случае, если продать удастся по балансовой стоимости — то правительство.

Эксперт СП напоминает также, что вскоре Счетная палата будет проводить ревизию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), через который ранее уже прошли банк "Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. Еще одна проверка коснется финансово-хозяйственной деятельности АСВ, а также будет проведен аудит использования Фонда национального благосостояния (ФНБ).