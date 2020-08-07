МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Во втором квартале 2020 года депозиты населения продемонстрировали слабый номинальный рост, при этом у большинства банков наблюдался отток средств физических лиц. Россияне не откажутся от вкладов, даже если повторится ситуация 1990-х, считает эксперт

Во втором квартале 2020 года прирост депозитов физических лиц в российской банковской системе оказался небольшим в номинальном измерении, а в реальном выражении был, напротив, достаточно сильный рост, что может казаться немного удивительным на фоне пандемии коронавируса. По данным Центробанка РФ, во втором квартале 2020 года депозиты населения в российских банках выросли на 0,7% в номинальном выражении или на 227 миллиардов рублей до 31,7 триллиона рублей на 1 июля 2020 года. Для сравнения в первом квартале прирост был на уровне +3,0%, а во втором квартале 2019 года рост составил +2,7%. Но такое замедление было связано с заметным влиянием динамики курса рубля, что привело к валютной переоценке депозитов. Реальный прирост депозитов во втором квартале составил +3,0%, такая разница межу номинальными и реальными темпами роста связана с укреплением рубля.

За январь-июнь 2020 года объем вкладов населения в банках в номинальном выражении увеличился на 3,7% или на 1,1 триллиона рублей. В реальном выражении прирост за шесть месяцев составил +1,2%. Доля депозитов физических лиц в пассивах банковской системы снижается, на 1 июля 2020 года она составила 30,7%, что почти на 1 процентный пункт меньше, чем на начало года.

Концентрация продолжает расти быстрыми темпами

Для исследования ситуации в разрезе отдельных банков, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц на 1 июля 2020 года. В рейтинг включен 337 банков, привлекающих средства населения, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ. Методика составления рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

Из представленных в рейтинге кредитных организаций во втором квартале текущего года лишь 33,2% банков смогли продемонстрировать положительные темпы прироста привлеченных средств физических лиц. За аналогичный период прошлого года таких банков было 56%. Таким образом, наблюдается заметное ухудшение ситуации с привлечением средств населения у большого числа банков.

Среди ТОП-100 крупнейших банков процент банков с приростом вкладов был почти таким же — 37%. При этом среди крупнейших 25 банков уже 50% показали положительную динамику. Таким образом, самые крупные кредитные организации показали динамику ощутимо лучше, чем средние и небольшие банки.

При этом ТОП-25 банков показали суммарно прирост депозитов на уровне +1,3% за квартал, тогда как у остальных банков наблюдалось снижение на 1,7%. В целом хорошая динамика вкладов у крупнейших банков по объему депозитов привела к росту концентрации средств физических лиц. Доля ТОП-25 кредитных организаций на рынке депозитов физических лиц по итогам апреля-июня текущего года увеличилась на 0,6 процентного пункта до 89,6% на 1 июля 2020 года, а доля первой сотни уже составляет 98,5%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, рост концентрации вкладов во второй половине 2020 года продолжится.

Иностранцам помешало укрепление рубля

Во втором квартале среди российских банков наилучшую динамику продемонстрировали государственные банки. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, банки, с преимущественным государственным участием, за II квартал 2020 года смогли номинально увеличить объем привлеченных средств населения на 1,7%, в тоже время частные банки показали снижение на 0,3%. При этом самый плохой результат показали банки с иностранным контрольным участием — -3,3%. Столь неоднородная динамика стала следствием двух факторов. Во-первых, в кризис госбанки в глазах населения выглядят надежнее, а также в основном через них предоставляется государственная поддержка, что и позволило им стать лидерами по приросту депозитов. Во-вторых, заметное влияние на номинальную динамику оказывало укрепление рубля. При этом самое большое количество валютных депозитов исторически сосредоточено в иностранных банках, поэтому отрицательная валютная переоценка «утащила» их результат в отрицательную зону.

Во втором квартале среди ТОП-100 банков по объему вкладов лидером по относительной динамике стал частный банк — Банк "КУБ", увеличивший свой депозитный портфель на 53% или на 12 миллиардов рублей. Это позволило банку занять 53 место в рейтинге. Также хороший результат показал Энергомашбанк, объем вкладов, которого за второй квартал увеличился на 3,8 миллиарда рублей или 49%.

В абсолютных величинах наибольший прирост депозитов показал Сбербанк, у которого вклады населения выросли на 445 миллиардов рублей. Также большой дополнительный объем вкладов привлекли: Промсвязьбанк (более 80 миллиардов рублей), Тинькофф Банк (+41 миллиард рублей), и Газпромбанк (30 миллиардов рублей).

Среди относительно крупных банков заметную отрицательную динамку демонстрировали многие банки: КБ "Ренессанс Кредит", АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ", ХКФ Банк, МИнБанк, Экспобанк, СКБ-банк и МОСОБЛБАНК. У всех этих банков депозиты снизились более чем на 7% за квартал в номинальном выражении, а суммарное снижение у этих 7 банков составило 64 миллиард рублей.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что на фоне снижения ставок сберегательные предпочтения населения несколько снизятся, соответственно можно ожидать невысоких темпов роста депозитов во втором полугодии 2020 года. Кроме того, зарплаты и доходы населения продолжат оставаться под давлением из-за пандемии коронавируса. По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2020 года реальный рост депозитов населения будет на уровне 3-6%.

Рейтинг банков по объему вкладов на 1 июля 2020 года в PDF-формате >>