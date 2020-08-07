С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг /ПРАЙМ/. Председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо подтвердил намерение Сбербанка инвестировать средства в проект "Морской фасад" на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщает пресс-служба администрации города.

"Губернатор Александр Беглов провёл рабочую встречу с представителями Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Обсуждался вопрос реализации инвестиционного проекта — строительства нового офиса Сбербанка на намывных территориях Васильевского острова. Председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо подтвердил намерение Сбербанка инвестировать средства в проект "Морской фасад", — сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что проект предполагает совместное развитие современного инновационного квартала, где будет большое количество площадок для междисциплинарных коммуникаций, а также будут современные прогулочные и спортивные зоны.

Проект будет курировать вице-губернатор города Евгений Елин.