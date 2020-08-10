МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российские банки опробуют новый способ безналичных платежей, при использовании которого деньги со счетов граждан будут автоматически списываться с их счета по запросу получателя.

Как пишет РБК со ссылкой гендиректора Ассоциации "ФинТех" (АФТ) Татьяну Жарову, новый сервис безналичных платежей протестируют на площадке ассоциации, которая была создана по инициативе Банка России.

В частности, новый формат переводов может быть использован при оплате услуг ЖКХ, платежей по кредитам и других оплачиваемых клиентами банков подписок.

Отмечается, что клиент-получатель будет иметь возможность в своем личном кабинете выставить платежное требование плательщику, который ранее дал свое согласие на списание денег с его счета. Банки будут проверять условия и наличие такого согласия. Если все в порядке, кредитная организация переведет средства по операции.

Воспользоваться новым сервисом смогут и физические, и юридические лица.

Из-за того, что новый способ перевода средств не будет требовать дополнительных подтверждений транзакций, этот механизм позволит удешевить такие операции.

В России уже действует подобный механизм перевода средств в другом проекте Банка России: системе быстрых платежей (СБП).