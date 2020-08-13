МЕХИКО, 13 авг /ПРАЙМ/. Совет управляющих Банка Мексики сообщил о пятом за этот год снижении межбанковской процентной ставки до уровня 4,5% на фоне продолжающегося кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

"Учитывая риски для инфляции, экономической активности и финансовых рынков, предвидятся серьезные вызовы перед денежно-кредитной политикой и экономикой в целом… В присутствии всех его членов Совет управляющих единогласно решил снизить целевой показатель по межбанковской процентной ставке овернайт на 50 базисных пунктов до уровня 4,5%", — говорится в коммюнике на сайте Банка Мексики.

Экономисты банка указали на признаки стабилизации экономической ситуации в стране, начиная с июня, когда возобновил работу ряд секторов промышленности, были сняты некоторые ограничения на передвижение и начал восстанавливаться экспорт. Однако, по мнению аналитиков, сохраняются высокий уровень неопределенности и серьезные риски дальнейшего снижения экономической активности.

Ранее в 2020 году Банк Мексики четырежды снижал процентную ставку на 50 базисных пунктов — 20 марта, 21 апреля, 15 мая и 25 июня, участники финансового рынка называли эти меры ожидаемыми и соответствующими мировой практике в условиях рецессии.

ЦБ Мексики ожидает падения ВВП в 2020 году на 8,5-10,5%, по мнению зампреда банка Херардо Эскивеля, на прежние уровни развития страна вернется не раньше 2022 года.