МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Россиянам, чью собственность в счет долгов собираются конфисковать кредиторы, не стоит паниковать и распродавать добро — только в результате такой спешки можно остаться совсем без жилья, рассказал РИА Новости член комиссии по правовым проблемам несостоятельности (банкротства) Ассоциации юристов России, арбитражный управляющий Илья Софонов.

Он напомнил, что у должника нельзя забрать единственное жилье, в котором он проживает — закон гарантирует условия, необходимые для нормального существования. Однако на практике судьи по-разному трактуют закон с учетом обстоятельств.

"Жилье какой площади нужно должнику для "нормального существования"? Что делать, если должник не живет в квартире, а сдает ее в аренду? Если квартир несколько, какую из них оставят? Есть довольно много обстоятельств, при которых единственное жилье могут забрать за долги, хоть в законе и написано обратное", — говорит Софонов.

Он рассказал, что в случае, если у человека нескольких квартир, суд оставит ему самую дешевую, также будет учтена площадь квартиры, региональный норматив площади жилья на одного человека и число проживающих в нем членов семьи.

"В каждом регионе своя норма жилья на человека. В Москве это 10 квадратных метров, в Санкт-Петербурге — 9. Если у должника в квартира в столице 130 квадратных метров, а проживает в ней два человека, велик риск, что сохранить жилье целиком не удастся. Превышающие норматив квадратные метры реализуют с торгов, и у банкрота останется только доля в квартире", — пояснил Софонов.

Должник также должен доказать, что он живет в квартире, являющейся единственным жильем, не только по документам, но и фактически, отметил юрист. Он также не рекомендует распродавать недвижимость перед конфискацией, поскольку суды могут отменить данные сделки и вернуть имущество. Правда, квартира в этом случает уже не может быть признана единственным жильем.

"Суды считают так: если человек продал квартиру, значит ему было где жить. Пусть там жить и продолжает. Не паникуйте и не пытайтесь сделать все "побыстрее". Так можно остаться без единственной квартиры. Любые ваши сделки с недвижимостью будут изучать буквально под микроскопом. И чем ближе к старту банкротства заключалась сделка, тем проще ее отменить", — заключил эксперт.