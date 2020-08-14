МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Сбербанк отменил бесплатные уведомления по переводам на дебетовые карты: теперь клиент должен подключать платный пакет для всех уведомлений, кроме паролей и кодов для входа в "Сбербанк онлайн" или оплаты на сайтах, сообщили РИА Новости в колл-центре банка.

"Если хотите, чтобы вам поступали уведомления, необходимо подключать платный пакет по увеличениям. Если у вас раньше был бесплатный пакет подключен, и вам ФИО отправителя поступало, то теперь такого происходить не будет. Вам (будут поступать — ред.) только пароли и коды для регистрации в "Сбербанк онлайн" и оплаты на сайте", — сообщил сотрудник колл-центра в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Он пояснил, что для кредитных карт уведомления остаются бесплатными, а держателям дебетовых карт по-прежнему доступен "Мобильный банк", стоимость которого для стандартных карт составляет 60 рублей.