МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Доходность по вкладам для россиян оказалась важнее их надежности: именно на этот показатель в первую очередь обращает внимание большинство банковских клиентов (80%), показало исследование банка "Русский Стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

В опросе кредитной организации приняли участие более 500 клиентов и участников групп в социальных сетях.

"Оказалось, что в текущий момент для абсолютного большинства респондентов (80%) главным аргументом при принятии решения о выборе депозита является величина ставки по вкладу. На втором месте по важности – надежность. На третьем месте — возможность дистанционного открытия и пользования вкладом", — пришли к выводу аналитики.

Респондентов также спросили, как они оценивают уровень своей финансовой грамотности. Результаты опроса показали, что россияне считают себя достаточно компетентными в вопросах управления средствами. Так, более 40% респондентов ответили, что хорошо понимают, как устроены финансовые продукты и услуги, только изредка нуждаются в помощи специалистов.

Среди респондентов 10,5% уверены, что обладают очень высоким уровнем экономической грамотности, они отслеживают новинки на банковском рынке.

Как средние оценивают свои знания о финансах 31,3% опрошенных. Низкий уровень понимания механизмов работы в финансовой сфере у 10,5% опрошенных, а у 7,5% — очень низкий.