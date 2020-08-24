МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Банк России в конце текущего года может ускорить отзыв лицензий у кредитных организаций: в зоне риска на горизонте ближайших четырех кварталов находится до 36 банков, при этом может вырасти и число случаев аннулирования лицензий по инициативе акционеров финансовых организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".

ЦБ в начале года лишил лицензий шесть кредитных организаций, затем из-за пандемии коронавируса регулятор взял паузу более чем на пять месяцев. Но уже с начала июля вернулся к расчистке банковского сектора, отозвал у трех банков лицензии и еще у шести аннулировал по просьбе акционеров.

"До 36 кредитных организаций на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", — сказано в исследовании. Добавляется, что темпы отзыва лицензии ускорятся в конце текущего года, а в четвертом квартале 2020 года и начале 2021 года вероятна реализация большей части прогнозируемых дефолтов.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что в конце текущего года — начале следующего может вырасти число случаев аннулирования лицензий по инициативе акционеров кредитных организаций. Предпосылкой этого тренда аналитики называют устойчивое снижение рентабельности и маржинальности банковского сектора с 2018 года, усиленное падением процентных и комиссионных доходов банков в первом полугодии 2020 года.

"На этом фоне отдельные кредитные организации с неэффективными бизнес-моделями становятся критически зависимыми от постоянных капитальных инъекций со стороны собственников. Последние в свою очередь все чаще выражают неготовность к долгосрочной поддержке бизнеса при неопределенных перспективах получения отдачи на инвестированные средства", — объясняют эксперты.