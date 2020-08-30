МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Россияне впервые с 2015 года отказываются от оформления займов для сбора детей в школу: доля желающих взять такой займ в августе сократилась за год на 3 процентных пункта и составляет лишь 5%, подсчитали для РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Юником24".

"(Число — ред.) желающих оформить займы на подготовку детей к школе в этом году сократилось до 5% от общего числа клиентов. Напомним, что в прошлом году показатель был на уровне 8%. Подобное поведенческое изменение произошло впервые с 2015 года, ранее всегда рынок наблюдал рост займов на подготовку к 1 сентября", — указали эксперты, добавив, что статистика за более ранний срок не велась.

Аналитики поясняют такую тенденцию тем, что из-за режима самоизоляции, вызванного пандемией, и последовавшего за ним кризиса россияне перешли к сберегательной модели поведения. В то же время финансовые организации ужесточили требования к заемщикам, опасаясь массовых дефолтов.

По оценке компании, стоимость подготовки ребенка к школе варьируется в этом году в переделах 3,5-20 тысяч рублей в зависимости от региона проживания и "комплекта". При этом желающим оформить займы россиянам в среднем не хватает около 40% от нужной суммы, поэтому они запрашивают у кредитора 5-7 тысяч рублей для сбора ребенка в школу.

Претерпела изменения и "корзина" школьника: если раньше займы направляли в подавляющем большинстве случаев на покупку формы, рюкзака, обучающих материалов, то сейчас практически каждый третий собирается тратить средства на покупку компьютера, планшета на тот случай, если обучение будет переведено в дистанционный формат и вся техника резко подорожает.

Российские микрофинансовые организации в августе продолжат восстановление выдачи займов: по ожиданиям экспертов, компании в текущем месяце предоставят своим клиентам в общей сложности порядка 1,5 миллиона ссуд против 1,4 миллиона в июле.