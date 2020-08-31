МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Многие родители заводят для детей отдельную банковскую карту, пытаясь еще со школы научить их финансовой самостоятельности. Как обезопасить карту ребенка от мошенников, рассказал РИА Новости руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

"С точки зрения информационной безопасности подобные карты являются полноценным банковским платежным средством и защищены такими же механизмами, что и обычные. Чтобы обезопасить банковскую карту ребенка, есть несколько общих рекомендаций. Прежде всего, стоит научить ребенка самого пользоваться картой и объяснить ему основы цифровой безопасности", — сказал эксперт.

"Расскажите, из каких элементов состоит банковская карта: номер, срок действия, чип, магнитная лента, фамилия и имя держателя карты, CVV-код. Объясните, что нельзя никому сообщать эти данные, даже если тот, кто их попросит, будет представляться сотрудником безопасности банка. Данные карты не стоит отправлять или хранить в мессенджерах или постить в социальных сетях. Ребенок должен понимать, что пин-код от карты нужно запомнить, а не оставлять его в заметках или на бумажке в кошельке", — советует он.

Помимо этого, стоит на практике показать ребенку, как пользоваться банкоматом и терминалом оплаты в магазине, а также функцией бесконтактной оплаты. Так злоумышленники не смогут ввести его в заблуждение. "Расскажите, как безопасно покупать онлайн: не вводить данные карты на подозрительных ресурсах, на сайтах, которые не используют шифрование (они начинаются с http, без s на конце), не совершать покупки, когда ребенок заходит в интернет через незапароленные точки Wi-Fi в общественных местах, например, в кафе", — рекомендует Сиденко.

"Не лишним будет установить суточный лимит на операции по банковской карте. Это, кстати касается и тех карт, с помощью которых вы часто расплачиваетесь в интернете. У детских карт есть возможность блокировки покупок в интернете. Так можно уберечь семейный бюджет от необдуманных трат на игровых порталах, в магазинах приложений, или же в случае мошеннических действий с картой", — добавил он.

Эксперт напомнил, что физическую карту можно потерять, поэтому ее стоит добавить в платежное приложение на смартфон или в смарт-часы, а также привязать к аккаунту Apple, Google или другим сервисам. "Таким образом карта будет всегда под рукой, при этом на ней все так же будут действовать лимиты на суточные расходы", — сказал он.