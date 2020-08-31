МОСКВА, 31 авг — РИА Недвижимость. Пилотные выпуски инфраструктурных облигаций, целью которых будет привлечение денег для обеспечения земельных участков под жилищное строительство магистральными инженерными сетями, могут разместить уже в следующем году, сообщил в интервью РИА Недвижимость замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Он уточнил, что облигации будут размещаться специальным обществом проектного финансирования, или СОПФ, который зарегистрирован "Дом.РФ" и сейчас проходит корпоративные процедуры.

"Мы видим себе это следующим образом. СОПФ… выпускает инфраструктурные облигации, "накрытые" государственной гарантией от Минфина на возврат тела долга. Ценные бумаги продаются в рынок, а привлеченные средства направляются на обеспечение инфраструктурой земельных участков, предназначенных для комплексного жилищного строительства. Естественно, сторонами соглашения со специальным обществом проектного финансирования, являющимся эмитентом облигаций, становятся застройщик, реализующий жилой проект, и банк, открывший для него кредитную линию", — пояснил Стасишин.

По его словам, тело долга по инфраструктурным облигациям, выпущенным в целях обеспечения земли под жилье сетями, будет возвращаться только после ввода домов — для этого определенная сумма выручки девелопера после раскрытия счетов эскроу пойдет на погашение долговых обязательств по ценным бумагам.

При этом предполагается, что государство будет помогать гасить купонные выплаты по бондам — для этого в Минстрое предлагают предусмотреть средства в программе "Стимул".

"Пилоты инфраструктурных облигаций пока планируется оттестировать на Тульской, Нижегородской, Ленинградской, Тюменской и, возможно, Новосибирской областях", — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что доходность облигаций, скорее всего, будет на уровне ОФЗ, а срок – до 10 лет. "Это будет действительно классная штука, так как пока в России нет механизма привлечения "длинных денег" для решения проблемы дефицита инженерных систем", — подчеркнул Стасишин.

Полностью интервью Никиты Стасишина читайте на сайте https://realty.ria.ru/ в понедельник 11.00 мск.