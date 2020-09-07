НЬЮ-ЙОРК, 7 сен /ПРАЙМ/. Российские банки "Траст" и "ФК Открытие" подали иск против основателя "Открытие Холдинг" Вадима Беляева, который, по их утверждению, незаконно выводил средства из группы "Открытие", следует из искового заявления, размещенного на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк.

"Это гражданский иск о взыскании активов на сотни миллионов долларов, которые были присвоены в результате крупномасштабного мошенничества и реализации противоправной схемы, что произошло перед крахом одного из крупнейших частных коммерческих банков России", — говорится в документе.

В иске от 28 августа отмечается, что "Траст" и "ФК Открытие" входили в состав структуры "Открытие Холдинг". "Будучи крупнейшим акционером "Открытие Холдинг", Беляев плотно контролировал "Открытие Холдинг" и его дочерние предприятия и неоднократно использовал свой контроль для вывода активов из структур, принадлежащих "Открытие Холдинг" в личных целях и для использования партнерами", — отмечают истцы.

По их словам, один из основных механизмов, которым пользовался Беляев, предполагал мошеннические и неправомерные транзакции через сеть из более чем 150 подставных компаний.

По утверждению истцов, схема транзакций была сложной, но, по сути, банки "Траст" и "ФК Открытие" выдавали кредиты, средства от которых затем переводились между различными структурами внутри и за пределами группы "Открытие". Лояльные Беляеву подчиненные в группе "Открытие" оформляли кредиты так, как если бы они законные, Беляев же разрешал выдачу кредитов, зная, что они не будут возвращены, отмечается в иске, говорится в документе.

"В результате мошеннических схем кредитования… и других неправомерных действий со стороны Беляева, Банк Открытие, который был одним из пяти крупнейших частных банков России, получил дефицит в 8 миллиардов долларов", — говорится в иске.

Истцы заявляют, что Беляев является гражданином Российской Федерации и Кипра, проживает сейчас в штате Нью-Йорк.