МОСКВА, 8 сен /ПРАЙМ/. Российские мужчины в среднем тратят на 16% больше при покупке онлайн-фильмов, чем женщины, показало исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.

В рамках исследования были изучены все операции по картам в сегменте "кинотеатры" по всем картам банка в зависимости от количества операций, среднего чека, пола, возраста и географии. Аналитики сравнили эти данные за первое полугодие 2020 года с показателями первой половины 2019 года.

"Средний чек одной покупки в сегменте "кинотеатры" в минувшем полугодии у мужчин на 16% больше, чем у женщин – он составил 673 рубля, снизившись относительно аналогичного периода прошлого года на 13%. У женщин же средняя сумма покупки составила 580 рублей, снизившись по сравнению с первым полугодием 2019 года на 5%", — показало исследование.

Анализ трат показал, что месяцы самоизоляции, введенной во многих российских регионах в 2020 году, а также закрытие кинотеатров из-за пандемии, поспособствовали росту популярности онлайн-кинотеатров на фоне снижения покупок билетов в классические кинотеатры. Так, среднее число покупок билетов в кино в первом полугодии 2020 года снизилось на 52% по сравнению с тем же периодом 2019 года. При этом особенно резкое падение числа операций по картам в традиционных кинотеатрах показала вторая часть минувшего полугодия – среднее количество покупок билетов с апреля по июнь упало на 96% относительно января-марта.

Нехватку походов в закрывшиеся кинотеатры россияне заменили подписками на фильмы онлайн-киноплатформ: среднее количество оплаченных подписок на киносервисы в первой половине 2020 года оказалось на 73% выше чем в аналогичном периоде 2019 года. А среднее число покупок по картам в онлайн-кинотеатрах в апреле и мае, которые россияне в основном провели дома, оказалось на 9% выше, чем с января по март 2020 года.

Примечательно, что с постепенной отменной карантинных мер популярность онлайн-кинотеатров начала снижаться. Так, в июне 2020 года количество покупок в этой категории упало на 33% и на 23% относительно апреля и мая.