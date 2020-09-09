ВАШИНГТОН, 9 сен /ПРАЙМ/. Компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, дочернее предприятие немецкого Deutsche Bank) согласилась заплатить штраф в размере более 582 тысяч долларов за нарушение американских санкций, введенных против России из-за Крыма.

По информации минфина США, речь идет о серии нарушений.

Так, установлено, что банк через Соединенные Штаты провел крупный платеж, связанный с серией закупок мазута и включавший "имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре". Указывается, что банк мог знать о санкциях в отношении компании, но не принял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.

В сообщении уточняется, что речь идет о компании IPP Oil Products (Cyprus) Limited, а сумма платежа, совершенного в августе 2015 года, составляла более 28 миллионов долларов. За это нарушение банк заплатит 157,5 тысячи долларов. Компания IPP Oil Products была включена в санкционный список США 30 июля 2015 года.

Второе эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, совершенных в том же 2015 году в интересах ОАО "Краснодарский региональный инвестиционный банк" ("Крайинвестбанк"), который также находился под санкциями за работу в Крыму. За это нарушение немецкая компания заплатит штраф 425,6 тысячи долларов.

Указывается, что в обоих случаях немецкий банк не внес необходимую информацию в международную систему SWIFT и не ввел BIC (банковский идентификационный номер), что позволило обойти "фильтр", установленный минфином США для транзакций в долларах.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число жителей высказались за вхождение с состав России. США, ЕС и ряд других стран не признали итогов референдума и ввели целый ряд санкций против физических и юридических лиц, которые имеют отношение к региону. Санкции распространяются на третьи компании и лиц из третьих стран, которые имеют деловые контакты с теми, кто уже попал под ограничения.