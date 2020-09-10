ПЕКИН, 10 сен /ПРАЙМ/. Народный банк Китая и Центральный банк России на этой неделе провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили продвижение расчетов в национальных валютах и углубление межбанковского сотрудничества, говорится в заявлении на сайте Народного банка Китая.

Сообщается, что 8 сентября Народный банк КНР и Центральный банк РФ в формате видеоконференции провели 21-е заседание подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Заседание провели заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин и заместитель председателя Народного банка Китая Чэнь Юйлу.

"На встрече обсуждались вопросы продвижения двусторонних расчетов в национальных валютах и углубления межбанковского сотрудничества, а также развитие сотрудничества в сфере платежных систем, финансовых рынков и страхования", — сообщили в ЦБ Китая.