МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Почти половина россиян после отмены режима самоизоляции в стране уже успели попутешествовать, а чуть более трети граждан говорят о возвращении повседневной жизни к норме, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным банка, 45% россиян уже успели попутешествовать после отмены карантина: 25% поехали за пределы родного населенного пункта после снятия эпидемических ограничений при первой же возможности, а еще 20% отправились в поездку в заранее запланированный отпуск.

В то же время 35% опрошенных заявили, что пока отказались от путешествий из-за сокращения доходов, еще 10% россиян из-за боязни заразиться коронавирусом. Остальные 10% респондентов выбрали другой ответ, в том числе отмечали, что ждут открытия границ с Европой.

Возвращается в привычное русло и повседневная жизнь россиян, выяснили аналитики банка. Так, 16% опрошенных заявили, что уже ходят в кафе и рестораны, как до пандемии, а 15% респондентов побывали после снятия ограничений в кино, театре или на футбольном матче. В целом, подчеркнули в банке, более трети респондентов (36%) заявили, что уже живут так же, как до карантина.

Исследование проведено банком "Открытие" 1-6 августа по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.