МОСКВА, 10 сен /ПРАЙМ/. Тверской районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о растрате 122 миллионов рублей, принадлежащих коммерческому банку "Легион", сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что приговор вынесен в отношении бывшего заместителя председателя правления АКБ "Легион" Виктора Брусенцева, бывшего советника правления Андрея Батищева, а также причастных к хищению денежных средств банка Дмитрия Хайкова и Михаила Королькова. Брусенцева, Батищева и Королькова признали виновными по статье УК РФ "растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере", Хайкова — "пособничество в растрате".

Установлено, что в 2014 году сообщники выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им организациям, заключали мнимые сделки и фиктивные договоры.

Так им удалось похитить 122 миллиона рублей, принадлежавших банку.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Брусенцева и Батищева к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей, Королькову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 600 тысяч рублей, Хайков приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Добавляется, что все подсудимые взяты под стражу в зале суда.