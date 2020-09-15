МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Услуга перевода денег с карты на карту по номеру телефона получателя удобна и востребована среди россиян, однако для некоторых пользователей она оказывается недоступной. Причина, скорее всего, кроется в настройках их банковского приложения, пояснил РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

К Системе быстрых платежей (СБП), которая обеспечивает мгновенные платежи, уже подключено более 100 банков, а их клиенты могут бесплатно переводить друг другу до 100 тысяч рублей в месяц. Помимо переводов по номеру телефона, с ее помощью россияне могут оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Банк России запустил Систему быстрых платежей в конце января 2019 года, последним из крупнейших к ней подключился Сбербанк.

"Чтобы отправить перевод по СБП, эта услуга должна быть подключена и у отправителя, и у получателя. Если получатель в СБП не зарегистрирован, то отправитель просто не сможет совершить перевод", — отметил Достов.

Прием и отправка переводов в СБП – это отдельная услуга, чтобы ей воспользоваться, человек должен дать на это согласие, как правило, прямо в банковском приложении. Закон не устанавливает каких-то особых требований к процедуре получения согласия: некоторые банки активно предлагают подключить услугу, другие – ждут самостоятельных действий от клиента. В таком случае нужно зайти в настройки приложения, найти раздел СБП и поставить галочки в разделах о согласии, как на перевод, так и на получение средств через систему.

"Переводы через СБП довольно прямолинейны, какие-то ошибки маловероятны. Чтобы избежать ошибочных переводов, система перед подтверждением покажет имя и первую букву фамилии получателя. Проверить эти данные крайне важно – переводы в СБП мгновенны, отозвать их невозможно, придется договариваться с получателем", — предупредил эксперт.

Также следует аккуратно следить за информацией о комиссиях. Банки не обязаны уведомлять клиента о достижении лимита в 100 тысяч рублей, но закон обязывает информировать клиента о размере комиссии до совершения операции. "Поэтому если с определенного момента переводы в системе стали для клиента платными, он об этом узнает", — добавил Достов.