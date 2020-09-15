МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) взыскал более 27,3 миллиарда рублей солидарно с восьми бывших контролирующих лиц "Судостроительного банка" ("СБ Банка") в порядке привлечения их к субсидиарной ответственности.

Как следует из опубликованной резолютивной части постановления суда, апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу АСВ, отменила вынесенное в марте определение арбитражного суда Москвы, отказавшегося привлекать ответчиков к ответственности по долгам кредитной организации.

Ответчиками в заявлении АСВ, в частности, указаны совладельцы банка Леонид Тюхтяев, Андрей Вовченко и Ярослав Стешко, экс-президент Андрей Егоров, экс-предправления Василий Мельников и члены правления Дмитрий Кунда, Алексей Парфенов и главбух Елена Зубова.

Суд первой инстанции, отклоняя требование агентства, пришел к выводам как об отсутствии вины каждого из ответчиков во вменяемых им нарушениях, так и о пропуске конкурсным управляющим срока давности для подачи заявления.

Арбитражный суд Москвы в апреле также отказал АСВ в аресте денежных средств и иного движимого и недвижимого имущества ответчиков. Суд посчитал, что агентство не обосновало необходимость обеспечительных мер, в частности, не представило доказательств, что ответчики на момент подачи заявления предпринимали действия, направленные на отчуждение имущества. С этим решением апелляционный суд в августе согласился.

ЦБ в феврале 2015 года отозвал лицензию у "СБ Банка". Арбитражный суд Москвы в апреле того же года признал банк банкротом. На тот момент "дыра" в его капитале оценивалась в 39 миллиардов рублей: стоимость активов не превышала 9 миллиардов при величине обязательств около 48 миллиардов рублей. АСВ тогда сообщало, что предварительно объем выплат вкладчикам "СБ Банка" оценивается в 16,9 миллиарда рублей.

По данным Центробанка, "СБ Банк" занимал 85-е место в банковской системе РФ и был участником системы страхования вкладов. Основными бенефициарами банка выступали Тюхтяев (18,97%), Андрей Иванчихин (18,96%), Алексей Голубков, Вовченко, Стешко (по 13,09%), Владимир Ардашев (8,28%).