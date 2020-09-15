МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российские банки в августе выдали россиянам 679 тысяч кредитных карт, что на 6% больше июльского показателя, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро.

По данным компании, банки в августе выдали 679 тысяч кредитных карт, что на 6% больше июльского результата, однако в предыдущие месяцы темпы роста были двузначными и уверенно ускорялись. "Таким образом, восстановление выдач в количественном выражении в этом сегменте впервые с мая существенно замедлилось", — указывают аналитики.

Наиболее быстрые темпы роста выдач кредитных карт за месяц были в Санкт-Петербурге (+10%), Свердловской области (+13%), Башкортостане (12%), Татарстане (14%), Красноярском крае (14%), Пермском крае (12%) и Оренбургской области (12%).

"Выдачи кредитных карт с мая по июль этого года ежемесячно демонстрировали двузначные темпы роста. Но уже в августе рост был незначительным, что свидетельствует об исчерпании так называемого "эффекта низкой базы", обусловленного крайне низким количеством выдач в апреле. Дальнейший рост будет зависеть от скорости восстановления платежеспособности населения, но ежемесячное количество выдач кредитных карт в ближайший квартал вряд ли вернется к показателям прошлого года", — прокомментировал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.