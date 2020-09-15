МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Банк России утвердил методику расчета для ренкинга страховых компаний по уровню жалоб и опубликует первый такой ренкинг не позднее 15 декабря этого года, говорится в сообщении регулятора.

О намерении ввести ренкинг страховщиков по уровню обоснованных жалоб ЦБ объявил в июле. Первый зампред Банка России Сергей Швецов тогда высказывал мнение, что ренкинг сможет проиллюстрировать качество взаимодействия страховой организации с клиентом.

"Методика позволит начать расчет показателей для формирования ренкинга страховых организаций по количеству жалоб, поступающих в Банк России. Первый ренкинг появится на сайте Банка России не позднее 15 декабря 2020 года и в дальнейшем будет публиковаться ежеквартально", — сообщил ЦБ.

Регулятор ожидает, что так потребителю будет легче оценить качество работы страховых компаний и сделать свой выбор. А для страховщиков ренкинг станет еще одним стимулом совершенствовать свою работу с клиентами.