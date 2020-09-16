МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Банки-участники Системы быстрых платежей (СБП) начали в качестве операторов подключать к ней другие финансовые организации, при этом клиентам будут доступны сразу все операции, включая оплату товаров и услуг. Первым такую схему реализовал СКБ-банк, рассказали РИА Новости в кредитной организации.

Такой вариант подключения будет востребован среди небольших банков, которые сами не смогут обрабатывать большой объем операций, однако это несет для них и риски, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Разработанное СКБ-банком решение, Fast Payment, уже прошло сертификационное тестирование Национальной системы платежных карт. Клиентам нового участника СБП будут доступны не только перевод денег по номеру телефона, но и оплата товаров и услуг, а также осуществление иных операций в пользу юрлиц. "СКБ-банк выступил оператором услуг информационного обмена в подключении к Системе быстрых платежей Банка России для КБ "Стройлесбанк", — говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Над аналогичным сервисом работает еще один участник СБП – банк "Уралсиб". Сейчас банк тестирует для банков-партнеров возможность совершения платежей по QR-коду. "Использование QR-кодов для совершения переводов/платежей будет тиражировано по всем нашим банкам-партнерам", — прокомментировали в кредитной организации.

К Системе быстрых платежей банки могут подключаться напрямую, либо через посредников, поясняет Достов. Второй вариант может быть востребован среди небольших банков, у которых нет собственных мощностей для обработки операций и которым необходимо в короткие сроки выполнить регулятивную обязанность по подключению к СБП.

Насколько это экономически целесообразно, зависит от конкретных соглашений между банком и посредником, объясняет эксперт. Из-за того, что Банк России требует от банков делать большинство переводов в СБП бесплатно, то сама по себе эта услуга для участников рынка часто убыточна, вне зависимости от того, напрямую банк подключается к СБП или через посредника.

"Подключение через посредников имеет свои риски, но они гипотетические. Если у посредника возникнут технические проблемы, то они напрямую затронут и всех контрагентов. С другой стороны, небольшим банкам, вероятно, выгоднее перенести ответственность за работоспособность инфраструктуры на посредника, нежели нести высокие расходы на создание своей собственной", — подчеркнул Достов.