МОСКВА, 16 сентября — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 72 /2208/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5474-У от 11.06.2020 "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 59614 от 2.09.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5513-У от 23.07.2020 "О требованиях к лицам /лицу/, приобретающим в соответствии с планом участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка акции банка в количестве не менее 75 процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного общества /доли в уставном капитале, предоставляющие не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества с ограниченной ответственностью/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 59716 от 8.09.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5517-У от 30.07.2020 "О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 59605 от 1.09.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.07.2020; сообщения Банка России.