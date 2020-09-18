МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Большая часть российских заемщиков сможет восстановить платежеспособность, необходимо подождать, значимых рисков дефолтов по долгам у них нет, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в пятницу.

"Мы исходим из того, что большинству заемщиков, и с помощью мер поддержки, и благодаря тому что экономика будет восстанавливаться, удастся восстановить свою платежеспособность, кредитоспособность, и поэтому никаких потерь не будет и надо дать просто это время", — сказала Набиуллина.

"Мы пока не видим, что уровень дефолтности, или уровень проблемности вырастет значимо — мы мониторим эту ситуацию", — также сообщила глава регулятора.

Она добавила, что "если потери будут выявляться, если, действительно, потери будут выходить в зону дефолтности, нужно создавать резервы, мы именно к этому призывали (банки — ред.), при этом продлили регуляторные послабления, но для того, чтобы банки не одномоментно создавали резервы, условно, до 1 апреля, до 1 июля, но делали это постепенно, с тем, чтобы постепенно отражать это на балансах".

Она отметила, что "естественно, периоды каникул, рассрочек — они не завершились, и банки также оценивают, по-разному: бюро кредитных историй оценивают, от 15 до 25% реструктурированных кредитов может стать проблемными, но в целом эта доля для балансов, активов банков не такая уж большая".

"Тем более, что реструктуризация по заемщикам, особенно крупным, происходила не в силу того, что у них платежеспособность ослаблялась или ухудшалась, а в том числе и для того, чтобы снизить ставки, потому что в целом идет снижение ставок в экономике", — заключила Набиуллина.