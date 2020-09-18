МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Банк России следит за тем, чтобы количество рисковых ипотечных кредитов не росло, а сейчас проблем в этом сегменте не видит, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Она отметила, что льготная ипотека сыграла чрезвычайно позитивную роль в поддержке ипотечного кредитования и жилищного строительства. "У нас рекордные объемы выдачи ипотеки, это очень хорошо, и кредиты стали более доступными для людей", — сказала глава ЦБ

Она добавила, что в целом поддерживать ипотеку нужно, спрос на нее большой, но в то же время необходимо следить за тем, чтобы не росло количество рисковых кредитов. "Поэтому наше макропруденциальное регулирование направлено на то, чтобы банки оценивали качество заемщиков и выдавали ипотеку именно тем людям, которые в состоянии обслуживать ипотеку. С этой стороны мы не видим проблем. Качество кредитов остается хорошим", — продолжила Набиуллина.

Помимо этого, по ее словам, необходимо следить за тем, что происходит с ценами на жилье. "Пока мы видим, что рост цен на жилье в последний год опережал инфляцию, поэтому здесь, конечно, очень важно на эти процессы смотреть", — заключила она.