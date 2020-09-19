МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Заключение ипотечного договора – огромный шаг на пути к обретению собственного жилья, поэтому к оформлению этого документа стоит подойти максимально ответственно, ведь в нем содержится огромное количество условий, с которыми придётся считаться. На что необходимо обращать внимание во время процедуры оформления ипотеки агентству "Прайм" рассказали эксперты в сфере финансовой грамотности.

Кредитные договоры в целом стандартизированы: банки выработали набор общепринятых пунктов, закрепленных практикой и положениями Центробанка, говорит эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта "Вашифинансы.рф" Луиза Кононыхина.

У заемщика же есть возможность согласовать условия по своему кредиту – ставку, сроки ипотеки, расчеты, а также права и обязанности клиента, добавляет она.

СТАВКА

По словам Кононыхиной, нужно обратить внимание на вид процентной ставки — постоянная она или плавающая, чтобы понимать, какая её конкретная величина будет на протяжении всего срока действия договора.

При этом важно внимательно изучить указанные в ипотечном договоре права банка на повышение ставки в одностороннем порядке, добавил исполнительный директор кредитного центра "Финансовый сервис", эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Андрей Романов.

По его словам, часто подобное повышение предусмотрено в случае пропуска заёмщиком срока оплаты ипотечного страхования (как правило, оплачивается ежегодно). Проблемы у некоторых клиентов возникают, когда после подобного повышения ставки они оплачивают страховку, но банк оставляет им "штрафную" ставку, ссылаясь на то, что в договоре не предусмотрено снижение ставок в подобном случае. "В итоге из-за одной ошибки при оплате страховки заёмщик может остаться с повышенной ставкой на весь срок кредита", — отметил Романов.

Кононыхина посоветовала также проследить связь процентной ставки и страховки — вероятны условия, по которым ставка будет повышена в случае отсутствия страхования.

Еще договор определяет и вид платежа: аннуитетный или дифференцированный. Первый вариант выгоднее, предупредила эксперт.

СРОК КРЕДИТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Перед заключением договора, по словам Кононыхиной, заемщик должен выяснить условия досрочного погашения: как часто можно производить досрочные платежи, существуют ли ограничения на эти суммы. "С экономической точки зрения заемщику выгоднее уменьшать срок кредита, а не сумму платежа. Выгоднее заемщику, значит, невыгодно банку. Поэтому некоторые банки не предоставляют возможности выбора их этих двух вариантов и настаивают на уменьшении суммы платежа", — отметила Кононыхина.

В банке изначально могут предложить кредит, допустим, на 20 лет. И такие условия могут понравиться заемщику, рассказывает эксперт. "Но если посчитать, то размер ежемесячного платежа при сроке кредита 20 лет не сильно отличается от размера платежа при сроке 15 лет. А переплата при первом варианте выше на десятки тысяч рублей. Делайте расчёты на ипотечном калькуляторе, чтобы подобрать оптимальное сочетание "срок-платеж-переплата", — говорит Кононыхина.

Кроме того, в ипотечном договоре могут быть дополнительные условия: нельзя перепродавать имущество, о сдаче жилья в аренду следует уведомить банк, о любой перепланировке нужно заранее ставить банк в известность, нельзя отдавать жильё в дар, рассказал партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Муса Абдурахманов.

Также, по его словам, следует помнить о риске с залоговым имуществом. По договору ипотеки залогом обычно выступает жильё, которое предоставлено по ипотеке. "Однако в случае стихийного бедствия или пожара заёмщик должен будет предоставить иное обеспечение кредита, что, конечно же, ставит его в очень невыгодное положение", — подчеркнул эксперт.