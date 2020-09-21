МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Крупнейшие мировые банки с 1999 по 2017 год провели множество транзакций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше двух триллионов долларов, свидетельствуют данные, оказавшиеся у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и издания BuzzFeed News.

В основе расследования – более 2,1 тысячи "отчетов о подозрительных операциях" (SAR), которые банки предоставляли подразделению минфина США FinCEN (Управление по борьбе с финансовыми преступлениями). Эти "секретные" материалы получило издание BuzzFeed и передало затем организации ICIJ. Консорциум журналистов создал команду из более чем 400 журналистов в 88 странах, которые вели расследование и анализировали документы.

В расследовании говорится, что пять банков мирового уровня – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon – направляли огромные суммы незаконных денежных средств "сомнительным личностям" и "криминальным сетям, которые сеют хаос и подрывают демократию в мире". Банки, якобы, продолжали получать прибыль от "могущественных и опасных игроков" даже после того, как власти США оштрафовали их.

"Как показал анализ Консорциума, в документах сообщается, что в период с 1999 по 2017 год совершались транзакции на сумму свыше 2 триллионов долларов, которые сотрудники внутреннего контроля финансовых учреждений (банков – ред.) отмечали как возможное отмывание денег или ведение другой преступной деятельности", — говорится в расследовании.

Из общей суммы 514 миллиардов долларов приходятся на банк JPMorgan, а 1,3 триллиона долларов — на Deutsche Bank. Банки, как утверждается, неоднократно нарушали свои обещания о "примерном поведении". Они могли отмывать средства, полученные за незаконную деятельность – в частности, налоговое мошенничество, продажу наркотиков и совершение преступлений. Банки также действовали иногда в нарушение санкций и помогали клиентам их обойти.

"В некоторых случаях банки продолжали переводить незаконные денежные средства даже после того, как власти США предупредили их о том, что в отношении них начнется уголовное преследование, если они не перестанут вести дела с бандитами, мошенниками или коррумпированными режимами", — подчеркнули специалисты.

В расследовании значатся имена бизнесменов из Венесуэлы, Китая, России, Украины, Казахстана, стран Африки и других государств.