МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Связанные с КНДР фирмы легализовали через банки США более 174,8 миллиона долларов в обход санкций, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на банковские документы.

Документы, с которым ознакомился канал, входят в состав досье издания BuzzFeed News, которое получило свыше двух тысяч конфиденциальных "отчетов о подозрительных операциях" (SAR) Управления минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

По данным канала, операции проводились через американские банки JP Morgan и Bank of New York Mellon с 2008 по 2017 год, вопреки санкциям в отношении Пхеньяна. В то время администрации президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа ужесточали северокорейские санкции. В КНДР смогли "обойти" ограничения, в том числе благодаря помощи со стороны фирм из Китая и Сингапура, указывает канал.

В частности, по данным банковской отчетности Bank of New York Mellon, китайская фирма Dandong Hongxiang Industrial Development Corp в городе Даньдун направляла деньги через Китай, Сингапур, Камбоджу, США и ряд других стран в КНДР. Для этого она использовала множество подставных компаний и отмывала денежные средства через банки США в Нью-Йорке. Всего при помощи подозрительных транзакций удалось легализовать 85,6 миллиона долларов, сообщает NBC News.

По данным канала, в конфиденциальных документах банка JPMorgan Chase указывается, что через него проводились операции на сумму 89,2 миллиона долларов. Эти средства ушли 11 компаниям и частным лицам, связанным с КНДР.

Ранее сообщалось, что издание BuzzFeed News передало Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) конфиденциальную банковскую отчетность о подозрительных операциях, которая передавалась в подразделение минфина США FinCEN (Управление по борьбе с финансовыми преступлениями). Журналисты из разных стран мира в течение нескольких лет проводили расследование и выяснили, что крупнейшие мировые банки с 1999 по 2017 год провели множество транзакций подозрительного характера и помогли своим клиентам в отмывании денег на сумму свыше двух триллионов долларов.