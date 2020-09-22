МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Центрального банка России к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и троим другим бывшим руководителям Бинбанка о взыскании около 284 миллиардов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 21 сентября и к рассмотрению пока не принят. Соответчиками Шишханова в нем указаны Алексей Фарафонтов, Александр Лукин и Кирилл Любенцов. Основания исковых требований пока не сообщаются. Третьим лицом к делу привлечен банк "Финансовая корпорация "Открытие".

Банк "Траст" 18 сентября подал к этим же четырем ответчикам рекордный иск о возмещении убытков на сумму более 306,5 миллиарда рублей.