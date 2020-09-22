МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российские банки в августе в месячном выражении увеличили выдачу новых кредитных карт на 3,3%, до 720 тысяч штук, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом в годовом выражении в августе выдача кредитных карт сократилась на 27,6%. Всего с начала года было выдано 5,5 миллиона новых кредиток, что на 25,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В период жестких "карантинных" мероприятий в апреле 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с предыдущим месяцем сократилась сразу на 63,5%. В последующие месяцы выдача в этом сегменте постепенно восстанавливалась, однако темпы этого роста были весьма умеренными", — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Наибольшее количество новых кредиток в регионах РФ в августе было выдано в Москве (44,3 тысячи единиц), Московской области (34,2 тысячи), Краснодарском крае (29,3 тысячи), Санкт-Петербурге (26 тысяч) и Башкирии (23,9 тысячи).