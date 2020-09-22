МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Сбербанк в августе вышел на обычную траекторию роста своей прибыли, заявил глава банка Герман Греф.

"В августе вышли уже на обычную траекторию нашего роста по прибыли. В августе месяце мы впервые зафиксировали рост нашей чистой прибыли месячной — плюс 3% в отношении к августу прошлого года", — сказал глава крупнейшего российского банка в интервью телеканалу "Россия 24".

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии 2020 года снизилась на 39,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 287,2 миллиарда рублей. За второй квартал банк получил чистую прибыль по МСФО в размере 166,7 миллиарда рублей, что на 33,4% меньше результата прошлого года.