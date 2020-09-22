МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Данные о валютных переводах между российскими банками могут быть доступны госорганам США из-за выполнения участниками операций норм о противодействии отмыванию средств, заявил РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Ранее РБК написал, что управление минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) получает информацию о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником. Такой вывод издание сделало из утечки более 2,1 тысячи отчетов о подозрительных транзакциях, которые международные банки подавали в FinCEN, проанализировав данные о транзакциях, относящихся к России. Их предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), получивший файлы от издания BuzzFeed.

По словам Пояркова, информация о переводах иностранных валют может передаваться в зарубежные органы через нормативы FATF и российский закон "О противодействии отмыванию доходов".

"Когда иностранная валюта перечисляется из одного российского банка в другой, это технически сложная операция, в которой задействовано несколько участников, в том числе иностранный банк-корреспондент. Все участники отчитываются в рамках нормативов FATF, в России это 115-ФЗ "О противодействии легализации…". Это делает переводы прозрачными и поддающимися анализу. Если же валюта переводится внутри банка, допустим, от одной компании другой, привлечения третьих лиц не происходит", — пояснил он.

"Таким образом, при переводе долларов между российскими банками данные о переводе могут быть доступны госорганам США", — добавил эксперт.