МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Банк России продолжит практику принятия несрочных нормативных актов с временным лагом как минимум в полгода, чтобы у финансового рынка была возможность подготовиться, заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

"Поддерживая стремление участников рынка к нормальному развитию бизнеса, а нормальное развитие бизнеса — это предсказуемые правила по регулированию и надзору, мы объявили в 2019 году, что 2020 год для нас будет годом заморозки. Это означает, что в тех случаях, когда от нас законодательство не требует издания нормативных актов немедленно, сразу к моменту вступления закона в силу, мы не будем в 2020 году принимать актов, которые вступали бы в силу в том же самом 2020 году", — сказал Чистюхин в ходе онлайн-конференции НАУФОР "Актуальные вопросы регулирования деятельности брокеров и управляющих компаний".

"Более того, мне кажется, на основании, в том числе, нашей заморозки в самом Центральном банке не так давно было принято базовое решение, что как правило, и мы этим руководствуемся с конца 2019 года, мы издаем нормативные акты так называемым релизным подходом, то есть они будут вступать как правило два раза в год — либо 1 апреля, либо 1 октября. И с момента опубликования нашего нормативного акта должно пройти не менее полугода до момента его вступления в силу", — добавил он.

Чистюхин привел пример: если сегодня совет директоров ЦБ РФ будет рассматривать какой-то нормативный акт, и нет требования закона о более раннем вступлении в силу или же суперострой необходимости урегулировать какой-то спецвопрос, то этот акт может заработать самое раннее с 1 октября 2021 года. "Примерно такой логикой мы руководствуемся. Это касается фактически всех профучастников, кредитных и некредитных финансовых организаций", — отметил зампред ЦБ.

"Как показала практика, это работает. Ничего пока страшного не произошло, были отдельные случаи, когда мы принимали акты, связанные с их вступлением в силу в более ранние сроки, но это либо те акты, которые просил сам рынок, и ему в любом случае не требовалось технологических доработок, либо предполагалось, что нормы фактически могли добровольно применяться в более ранний период времени, а в обязательном порядке только через те сроки, о которых я сказал", — сообщил Чистюхин.

"Мы планируем эту практику продолжать. Нам кажется, что она точно добавляет нам стабильности, и думаю, если вы следите за теми актами, которые мы готовили в конце 2019 года и в начале 2020 года, вы увидите, что все они по нашему направлению вступают в силу только в 2021 году. В любом случае, всегда дается больше полугода на то чтобы участники рынка на все это посмотрели и подготовились", — подытожил он.